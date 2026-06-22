جامعة نجران تطلق «معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة نجران، معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي، الذي ينظمه فريق الذكاء الاصطناعي بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، تزامنا مع تسمية عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور بندر الشهري، وعدد من الطلبة والمهتمين.

وأوضحت رئيسة فريق الذكاء الاصطناعي الدكتورة دلال القحطاني، أن المعسكر يعد المبادرة الثانية التي ينفذها الفريق في صيف 2026، ويمثل بداية سلسلة من المبادرات النوعية القادمة الهادفة إلى تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتخصصات التقنية. وبين مشرف المعسكر الدكتور يزيد الربيلي أن المعسكر شهد إقبالا لافتا، حيث بلغ عدد المتقدمين 265 طالبا وطالبة، فيما جرى اختيار 30 مشاركا وفق معايير تهدف إلى استقطاب الطلبة الأكثر استعدادا للاستفادة من البرنامج التدريبي.