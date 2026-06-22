شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، عبدالعزيز بن صالح الكريديس، «المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني»، بحضور نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتنمية قطاع الأمن السيبراني المهندس حسام بن عبدالله الوقيت، ونائب الأمين العام لتمكين الموهوبين بموهبة الدكتور عبدالعزيز البشر، وعدد من مسؤولي ومنسوبي»موهبة».

ويهدف «المعرض الذي تنظمه موهبة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي موهبة، والإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، فضلا عن تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني. ويضم المعرض 5 أجنحة متنوعة لإثراء تجربة منسوبي موهبة، واستعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، واستعراض مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية.