فوز طالبات جامعة الملك سعود في النسخة الأولى من مسابقة نادي التوستماسترز

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وفازت بالمركز الأول: الطالبة سارة الشريهي، وبالمركز الثاني الطالبة تالا الدويغري، في حين حصلت الطالبة يارا العبدالقادر على المركز الثالث، والطالبة سارة القحطاني على المركز الرابع، وذلك بعد خضوعهن لتقييم دقيق وشامل من قبل لجنة التحكيم والفرز من خبراء ومتخصصين في المجال.
وأوضح مدير المسرح بجامعة الملك سعود، محمد الشمراني أن المسابقة في نسختها الأولى شهدت إقبالًا كبيرًا ومشاركة من قِبل طالبات الجامعة، موضحًا أن المتسابقات خُضن مراحل تنافسية وتأهيلية متعددة؛ لفرز المواهب وصقلها، وصولًا إلى المرحلة ما قبل النهائية التي خُصصت لاعتماد النصوص الخطابية، تمهيدًا لاعتلاء المشاركات منصة المسرح واستعراض مهاراتهن في الإلقاء والتأثير.
وفي ختام المنافسات، كرمت مستشارة نائب رئيس الجامعة للمشاريع الدكتورة ملك قطان، الفائزات بحضور محكمات المسابقة، ومنسوبي الجامعة.
وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود جامعة الملك سعود ممثلة في وحدة المسرح بالتعاون مع نادي الإلقاء والخطابة في اكتشاف المواهب الشابة، وتنمية مهارات التواصل الفعّال، وبناء شخصيات قيادية قادرة على التعبير عن أفكارها بفصاحة وثقة أمام الجمهور.
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