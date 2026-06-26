تابع الان خبر الرئيس السيسي : ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران حصريا على الخليج 365

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام