شكرا لقرائتكم خبر «نيو للفضاء» و«الخطوط السعودية» تفعلان أول نظام اتصال جوي مدمج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، الشركة الاستراتيجية ضمن محفظة الرؤية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) والمزود الرائد للخدمات الفضائية التجارية في المملكة، بالتعاون مع الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، عن تفعيل خدمة الاتصال الجوي أثناء الرحلة NSG Skywaves للمرة الأولى بنظام التركيب المدمج أثناء التصنيع (Line-Fit) على متن أول طائرة من طراز إيرباص A321XLR تدخل الخدمة ضمن أسطول الخطوط السعودية.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الخطوط السعودية ومجموعة نيو للفضاء، ويجسد التكامل المتسارع بين قطاعي الطيران والفضاء في المملكة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعكس التزام الجانبين المشترك بالابتكار والتحول الرقمي والارتقاء بتجربة الضيوف، بما يعزز مكانة المملكة مركزا عالميا رائدا لخدمات الطيران والحلول المدعومة بالتقنيات الفضائية.

وتعتمد الخدمة على منصة NSG Skywaves بالاستفادة من شبكة SES Open Orbits متعددة المدارات، حيث تجمع إمكانات الأقمار الصناعية في المدارين الثابت والمتوسط لتوفير اتصال موثوق وعالي الأداء بزمن استجابة منخفض عبر أهم المسارات الجوية الدولية. وأظهرت الاختبارات التشغيلية الأخيرة، التي أجرتها فرق الهندسة والعمليات في مجموعة نيو للفضاء تحقيق سرعات اتصال تصل إلى 200 ميجابايت في الثانية لكل طائرة، ما يتيح تجربة رقمية سلسة تشمل البث المرئي، والمراسلة الفورية، وتصفح الإنترنت، وغيرها من التطبيقات عالية الاستهلاك للبيانات.

ويعكس هذا التفعيل نجاح دمج حل HBCplus من شركة إيرباص ضمن الطائرة أثناء مرحلة التصنيع، ويجسد مستوى التعاون الوثيق بين مجموعة نيو للفضاء والخطوط السعودية وشركات إيرباص وSES وRAVE وعدد من الشركاء الرئيسيين في القطاع لتقديم تجربة اتصال متكاملة منذ دخول الطائرة الخدمة التشغيلية.

ويؤكد تنامي قدرات مجموعة نيو للفضاء بصفتها مزودا عالميا لخدمات الاتصال الجوي أثناء الرحلة، من خلال قدرتها على دمج السعات الفضائية والتقنيات الجوية والمنصات الرقمية والخبرات التشغيلية ضمن منظومة متكاملة وشاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لتجربة الضيوف في الخطوط السعودية روسن ديميتروف: أصبحت خدمات الاتصال جزءا أساسيا من تجربة السفر الحديثة، ويشكل توفير الإنترنت عالي السرعة على متن طائراتنا الجديدة من طراز A321XLR إحدى الركائز الرئيسية لتجربة السعودية الجديدة، فهذه الخدمة تتيح لضيوفنا البقاء على اتصال دائم والاستمتاع بخيارات ترفيهية متقدمة وتجربة سفر أكثر سلاسة وتفاعلا، وتفتح المجال أمام جيل جديد من التجارب الرقمية على متن الطائرة، بما في ذلك خدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) التي تتيح للضيوف الاستمتاع بالقنوات التلفزيونية المباشرة والمحتوى الفوري بطرق لم تكن ممكنة سابقا، بما يقرب تجربة السفر أكثر من أي وقت مضى إلى العالم خارج الطائرة.