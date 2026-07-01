وزارة الصناعة تعالج 763 طلبا لخدمة الفسح الكيميائي خلال مايو 2026

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 763 طلبا لخدمة الفسح الكيميائي في مايو 2026 ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة كافة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 727 طلبا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و36 طلبا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 3,016 بندا.

وأفاد الجراح بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة «صناعي»، مبينا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِل عملية دخول مواده عبر المنافذ.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.