«موانئ» تدشن خط البحر الأحمر السريع للحاويات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» بدء تشغيل خط البحر الأحمر السريع للحاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، حيث استقبل الميناء السفينة «فلك الجبيل» رافعة العلم السعودي، بصفتها أول سفينة يخصصها الناقل الوطني شركة «فلك البحرية» لهذا الخط الملاحي، حاملة أول شحنة حاويات للميناء بالتعاون مع شركة «سابك» ومحطة بوابة البحر الأحمر، وبطاقة استيعابية تبلغ 1,100 حاوية قياسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية خدمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها.

ويأتي ذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها «موانئ» مع كبرى الخطوط الملاحية الوطنية والعالمية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي، إضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وجذب الاستثمارات. وتعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لميناء الملك فهد الصناعي بينبع على ساحل البحر الأحمر، وتعزيز دوره في دعم حركة التجارة البحرية بالمملكة، مستندا إلى ما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع خيارات الربط الملاحي للمستفيدين.

ويسهم الخط الملاحي الجديد في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وربط الميناءين مع ميناءي العقبة في الأردن وعين السخنة في مصر، وسيدعم فتح مسارات مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة بالموانئ السعودية، إلى جانب الإسهام في الاستيراد المباشر من الموانئ العالمية وتعزيز التبادل التجاري.