شكرا لقرائتكم خبر مركز ذاكرة الثقافة السعودية يشارك في تقديم الجانب التدريبي لمبادرة «رواة توارث» بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز ذاكرة الثقافة السعودية في تقديم الجانب التدريبي المصاحب لمبادرة «رواة توارث» الذي تنفذه جمعية توارث، بدعم من مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى صون الذاكرة الثقافية الوطنية، وتمكين المجتمعات المحلية من توثيق موروثها الشفهي، وحفظه وفق منهجيات ومعايير متخصصة.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور المتعلقة بأساليب التوثيق الميداني، وإجراء المقابلات الشفهية، وآليات جمع الروايات والمعارف المحلية، والتعريف بمنهجيات حصر عناصر الثقافة الشفهية وتوثيقها، إضافة إلى التأكيد لأهمية دور المجتمعات المحلية في حفظ الموروث الشفهي ونقله للأجيال القادمة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مركز ذاكرة الثقافة السعودية التابع لوزارة الثقافة، في بناء القدرات الوطنية بمجالات الحصر والتوثيق والأرشفة، وترسيخ المشاركة المجتمعية في حفظ الروايات والقصص الشفهية، بما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي الوطني، ويعزز حضور الذاكرة الثقافية السعودية.