الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.5% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.5% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 على انخفاض بنسبة 0.5% عند 10624 نقطة، وبتداولات بلغت، 190.3 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 16 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.4 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 179 شركة

انخفضت أسهم 179 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 59، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: ولاء، وطباعة وتغليف، وأمريكانا، وسال، وسلوشنز، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: الاستثمار ريت، وإس إم سي، والرياض، والأهلي، ولوبريف، الأكثر انخفاضا.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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