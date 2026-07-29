أخبار من السعودية.. 1109 قروض زراعية لتعزيز إنتاج الفاكهة والأمن الغذائي في المملكة

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - كشف صندوق التنمية الزراعية عن اعتماد 1109 قروض لقطاع الفاكهة بقيمة تتجاوز 254 مليون ريال خلال عام 2025م. ويهدف هذا التمويل التنموي إلى التوسع في الإنتاج المحلي ورفع كفاءة النشاط الزراعي واستدامته.

وأسهم الصندوق عبر هذه الموافقات التمويلية في دعم المزارعين والمستثمرين لتعزيز نمو قطاع الفاكهة في المملكة. وتأتي هذه الخطوات لرفع نسبة الإنتاج المحلي للغذاء بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. دعم الإنتاج المحلي وأكد الصندوق ارتكاز دوره على دعم الأنشطة الزراعية ذات الأولوية وتمكين سلاسل القيمة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة. وتعمل هذه الإجراءات التقنية والمالية على رفع كفاءة الإنتاج وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع.

وأوضح الصندوق أن عملياته التمويلية تمتد لتطوير خدمات التسويق الزراعي بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية. ويحقق هذا التوجه الاستدامة المطلوبة في القطاع الزراعي المحلي ويحمي سلاسل الإمداد.

ويندرج هذا الدعم المالي ضمن برامج الصندوق التمويلية الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الواعدة. وتصب هذه البرامج مباشرة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأمن الغذائي في المملكة.