أخبار من السعودية.. أسهمت في تلطيف درجات الحرارة.. أمطار متفرقة على محافظة الطائف

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة، على عدد من المواقع جنوب غرب محافظة الطائف.

وشملت مركز الشفا، ووادي الوهط، والوهيط، والضحيا، وطريق الملك فهد الدائري، وعددًا من المواقع المجاورة.

وسالت على إثرها بعض الشعاب والأودية، فيما أسهمت الأجواء الماطرة في تلطيف درجات الحرارة. حالة الطقس كان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.