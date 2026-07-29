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أخبار من السعودية.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية - عاجل

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واس - الرياض 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية - عاجل

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.
وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية... This is a Twitter Status— وزارة الدفاع (@modgovksa) This is a Twitter Status
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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