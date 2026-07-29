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أخبار من السعودية.. الخارجية: المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات للرد على العدوان وردع المعتدين

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واس - الرياض 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. الخارجية: المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات للرد على العدوان وردع المعتدين

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، كما تجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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