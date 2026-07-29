أخبار من السعودية.. 5 اعترافات دولية تضع المحميات السعودية على قوائم التراث العالمي

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الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 06:32 مساءً كتب شريف احمد - نالت المناطق المحمية في السعودية خمسة اعترافات دولية خلال السنوات الخمس الماضية، إثر انضمام محميات «عروق بني معارض» و«جزر فرسان» و«الوعول» إلى قوائم اليونسكو ورامسار والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وحظيت محمية جزر فرسان باعترافين دوليين لدورها في المحافظة على النظم الساحلية والبحرية. وتمثل ذلك في إدراجها ضمن قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وانضمامها لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي «MAB» التابع لمنظمة اليونسكو.
وفي إطار تطبيق معايير الإدارة الفاعلة، أدرج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN» ثلاث محميات سعودية ضمن قائمته الخضراء. وشملت القائمة كلاً من محمية الوعول، ومحمية عروق بني معارض، ومحمية جزر فرسان.
وتتوافق هذه التصنيفات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع البيئة، الهادفة إلى استعادة الموائل الطبيعية وحماية الأنواع الفطرية. وتسهم الخطوات المطبقة في رفع كفاءة المحافظة على التنوع الأحيائي وتأكيد الالتزام بالاستدامة البيئية.
قوائم عالمية واعترافات دوليةوتضمنت الاعتمادات إدراج محمية عروق بني معارض ضمن قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي العالمي. وجاء هذا التصنيف نظير ما تضمه المحمية من نظم بيئية صحراوية وتنوع أحيائي متميز.
وحظيت محمية جزر فرسان باعترافين دوليين لدورها في المحافظة على النظم الساحلية والبحرية. وتمثل ذلك في إدراجها ضمن قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وانضمامها لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي «MAB» التابع لمنظمة اليونسكو.
وفي إطار تطبيق معايير الإدارة الفاعلة، أدرج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN» ثلاث محميات سعودية ضمن قائمته الخضراء. وشملت القائمة كلاً من محمية الوعول، ومحمية عروق بني معارض، ومحمية جزر فرسان.
استيفاء الشروط والمتطلباتوبيّنت التقارير أن هذه المحميات استوفت المعايير الدولية الصارمة المتعلقة بالإدارة المستدامة والحوكمة. كما حققت المتطلبات الخاصة بفعالية الحماية للمناطق المحمية والمحافظة عليها.
وتتوافق هذه التصنيفات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع البيئة، الهادفة إلى استعادة الموائل الطبيعية وحماية الأنواع الفطرية. وتسهم الخطوات المطبقة في رفع كفاءة المحافظة على التنوع الأحيائي وتأكيد الالتزام بالاستدامة البيئية.