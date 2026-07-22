ناقلتا نفط سعوديتان تعودان الى السعودية : بسبب الحوثيين

بيروت - نادين الأحمد - وكالات – غيرت ناقلتا نفط تحملان نفطا خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء بعد تهديدات من الحوثيين، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”. وأعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السعودية أمس الاثنين، مما قد يفتح جبهة جديدة في الحرب. وفي رسالة إلى شركات الشحن، هددت الجماعة بمهاجمة أي سفن تقوم بتحميل نفط سعودي أو تفريغه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين لم يغلقوا بعد مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، وهدد باتخاذ إجراء ضدهم إذا فعلوا ذلك. وأضاف ترامب: “حتى الآن لم يحدث ذلك. قد يحدث، لكننا نتولى زمام الأمور. إذا حدث شيء من هذا القبيل، فسنتعامل معه”. لكن إعلان الحوثيين أحدث تغييرا على ما يبدو، إذ غيرت ناقلتان مسارهما اليوم الثلاثاء واتجهتا إلى قناة السويس بدلا من الإبحار من مضيق باب المندب إلى المحيط الهندي. وكانت الناقلتان قد حملتا للتو نفطا خاما سعوديا لشحنه إلى الصين والهند من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر. وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية اليوم الثلاثاء “تمثل هذه التطورات أول تغييرات مؤكدة في مسارات الناقلات التجارية عقب الحظر (الذي أعلنه الحوثيون)، ومن المرجح أن تزيد من اضطراب صادرات الخام السعودية وطرق الشحن في المنطقة”. ومع تسبب الحرب في إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التي تسعى إلى الخروج من الخليج، أصبح البحر الأحمر الطريق البديلة الرئيسية لخروج ملايين البراميل من النفط السعودي يوميا بعد تحويل هذه الإمدادات عبر خط أنابيب إلى ينبع. وارتفعت أسعار الخام بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، مع بقاء خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل، وعاد سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون.