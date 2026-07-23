أخبار من السعودية.. فعاليات صيفية تحفز الشباب على الالتحاق بالقطاع التقني بالرياض

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - انطلقت في الكلية التقنية التطبيقية بالرياض منافسات كأس التدريب التقني لكرة القدم، بتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الرياض، ضمن فعاليات صيف التدريب المندرجة تحت حملة «حنا ندورك».
وشهدت البطولة انطلاقة حماسية بمشاركة الفرق المتنافسة في أجواء رياضية اتسمت بالتنافس الشريف. وتسهم المنافسات في تعزيز المهارات القيادية وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي لدى المشاركين.
تقام الفعالية بإشراف مباشر من الإدارة العامة للأنشطة في الكلية التقنية التطبيقية بالرياض. وتأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات صيف التدريب التقني المستمرة.
وتُعد البطولة جزءاً من مبادرات حملة «حنا ندورك» الهادفة إلى تحفيز الالتحاق بالقطاع التقني. وتسعى الحملة إلى مد جسور التواصل مع القدرات الوطنية الشابة.
تتواءم هذه الأنشطة الرياضية مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030. وتهدف لتعزيز المهارات الرياضية وتنمية الطاقات الإيجابية للملتحقين.
وشهدت البطولة انطلاقة حماسية بمشاركة الفرق المتنافسة في أجواء رياضية اتسمت بالتنافس الشريف. وتسهم المنافسات في تعزيز المهارات القيادية وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي لدى المشاركين.
إشراف مباشر
تقام الفعالية بإشراف مباشر من الإدارة العامة للأنشطة في الكلية التقنية التطبيقية بالرياض. وتأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات صيف التدريب التقني المستمرة.
وتُعد البطولة جزءاً من مبادرات حملة «حنا ندورك» الهادفة إلى تحفيز الالتحاق بالقطاع التقني. وتسعى الحملة إلى مد جسور التواصل مع القدرات الوطنية الشابة.
مهارات رياضية
تتواءم هذه الأنشطة الرياضية مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030. وتهدف لتعزيز المهارات الرياضية وتنمية الطاقات الإيجابية للملتحقين.