أخبار من السعودية.. 7 محاضرات طبية متخصصة تؤهل الرياضيين لانطلاقة الموسم الجديد

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الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أطلق الاتحاد السعودي للطب الرياضي سلسلة المحاضرات الافتراضية «العودة للموسم الرياضي»، التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتعزيز جاهزية الرياضيين والممارسين، من خلال تقديم أحدث المعارف والممارسات في مجالات الطب والعلوم الرياضية، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس 2026م عبر منصة Teams، بمشاركة نخبة من الأطباء والأخصائيين، وبالتسجيل المجاني لجميع المهتمين.
وتأتي السلسلة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الثقافة الصحية والوقاية من الإصابات المرتبطة بالممارسة الرياضية، ونشر المفاهيم العلمية الحديثة بين الرياضيين والمدربين والممارسين والكوادر الصحية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الطبية الرياضية ودعم الأداء الآمن خلال الموسم الرياضي.
ويشهد يوم الأربعاء 5 أغسطس تخصيص البرنامج لموضوع «طب الأسنان الرياضي»، بمشاركة كل من الدكتور عبدالمجيد عكشه والدكتور عبدالرحمن السفان، فيما تقدم الأخصائية سارة الغانم يوم الخميس 6 أغسطس محاضرة حول «العلاج الطبيعي»، قبل أن تختتم الأخصائية سلمى العبدالواحد السلسلة يوم الجمعة 7 أغسطس بمحاضرة «تغذية الرياضيين»، التي تتناول دور التغذية السليمة في تحسين الأداء الرياضي والتعافي والوقاية من الإصابات.
وأوضح الاتحاد أن جميع المحاضرات تُقام يوميًا عند الساعة السابعة مساءً، فيما يُرسل رابط الانضمام للمشاركين في يوم انعقاد كل محاضرة، مؤكدًا أن هذه السلسلة تمثل منصة معرفية تجمع بين الخبرات الطبية والتخصصات الرياضية المختلفة، وتسهم في تعزيز الممارسات الصحية السليمة، ورفع مستوى الوعي لدى الرياضيين والمهتمين، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة، ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة وتطوير منظومة الطب الرياضي.
وتأتي السلسلة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الثقافة الصحية والوقاية من الإصابات المرتبطة بالممارسة الرياضية، ونشر المفاهيم العلمية الحديثة بين الرياضيين والمدربين والممارسين والكوادر الصحية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الطبية الرياضية ودعم الأداء الآمن خلال الموسم الرياضي.
تعزيز الممارسات السليمةوتنطلق المحاضرات يوم الأحد 2 أغسطس بمحاضرة «طب العظام الرياضي» التي يقدمها الدكتور علاء البركاتي، فيما يقدم الدكتور أحمد أندجاني يوم الاثنين 3 أغسطس محاضرة بعنوان «طب القلب الرياضي»، بينما تستعرض الدكتورة وجدان الزهراني يوم الثلاثاء 4 أغسطس موضوع «الإسعافات الأولية» وأهمية التعامل السريع مع الإصابات والحالات الطارئة في الملاعب والمنشآت الرياضية.
ويشهد يوم الأربعاء 5 أغسطس تخصيص البرنامج لموضوع «طب الأسنان الرياضي»، بمشاركة كل من الدكتور عبدالمجيد عكشه والدكتور عبدالرحمن السفان، فيما تقدم الأخصائية سارة الغانم يوم الخميس 6 أغسطس محاضرة حول «العلاج الطبيعي»، قبل أن تختتم الأخصائية سلمى العبدالواحد السلسلة يوم الجمعة 7 أغسطس بمحاضرة «تغذية الرياضيين»، التي تتناول دور التغذية السليمة في تحسين الأداء الرياضي والتعافي والوقاية من الإصابات.
وأوضح الاتحاد أن جميع المحاضرات تُقام يوميًا عند الساعة السابعة مساءً، فيما يُرسل رابط الانضمام للمشاركين في يوم انعقاد كل محاضرة، مؤكدًا أن هذه السلسلة تمثل منصة معرفية تجمع بين الخبرات الطبية والتخصصات الرياضية المختلفة، وتسهم في تعزيز الممارسات الصحية السليمة، ورفع مستوى الوعي لدى الرياضيين والمهتمين، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة، ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة وتطوير منظومة الطب الرياضي.