أخبار من السعودية.. توحيد آليات تخصيص الأراضي الزراعية بالعاصمة المقدسة

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تحسين إجراءات التخصيص

توسيع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ورشة عمل لتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الزراعية وتسريعها عبر منصة «بلدي».وتهدف الخطوة إلى رفع كفاءة الموظفين وتحسين جودة الخدمات بما يواكب التحول الرقمي.وأكد مدير مكتب فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة، المهندس غالب، أهمية تحسين إجراءات التخصيص لضمان تسريع الإنجاز ودقة التنفيذ، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول الرقمية في المعاملات بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.واستعرض المهندس سامي الزهراني خلال الورشة الآلية المعتمدة لتخصيص الأراضي، بدءًا من استقبال الطلبات ومراحل دراستها وحتى إصدار القرار.كما تناول متطلبات رفع المعاملات إلكترونيًا، متطرقًا إلى أفضل الممارسات المهنية لتسريع وتيرة العمل اليومي.وناقش المشاركون من الموظفين المختصين بأعمال الأراضي أبرز التحديات العملية التي تواجه سير الإجراءات، والحلول المقترحة لمعالجتها.ويأتي هذا الإجراء لضمان انسيابية العمل وتوحيد الآليات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في الإدارة.وخلص اللقاء إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتوسيع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.وتسهم هذه الخطوات التنظيمية في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين في العاصمة المقدسة.