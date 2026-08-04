أخبار من السعودية.. نيابةً عن نائب أمير مكة المكرمةً: محافظ جدة يفتتح أولمبياد العلوم النووية

حدث عالمي

منظومة تعليمية متكاملة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبرعايته، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO 2026).حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير ممدوح بن سعود آل سعود الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة التعاون التقني هوا ليو، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عبدالعزيز الكريديس، وعددٍ من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والمختصين، وذلك بفندق الريتز كارلتون في جدة.استُهل الحفل بكلمة ألقاها معالي وزير التعليم رفع فيها الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور موافقة المقام السامي الكريم على استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي.وأكد معاليه أن الموافقة الكريمة على استضافة المملكة لأولمبياد العلوم النووية الدولي، ورعاية سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور سمو محافظ جدة، تجسد ما يحظى به قطاع التعليم والبحث والابتكار من دعم واهتمام، مشيرًا إلى أن الأولمبياد يمثل منصة عالمية لإلهام جيل جديد من العلماء والباحثين، وتعزيز التعاون الدولي، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للتقنيات النووية.قال معاليه: "يأتي انعقاد هذا الأولمبياد في المملكة تأكيدًا لمكانة المملكة المتقدمة واستمرارًا لسجلها المتميز في استضافة وتنظيم الأولمبيادات العلمية"، مشيراً إلى تكامل إستراتيجيات وزارة التعليم بصورة وثيقة مع التوجهات الوطنية لاكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وبناء منظومة تعليمية متكاملة تركز على العلوم المتقدمة وتطبيقاتها السلمية؛ لتوفير بيئة محفزة للابتكار، من خلال إتاحة فرص واعدة في المجالات العلمية الدقيقة ذات الأثر التنموي المباشر على حياة الإنسان.فيما هنأ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المملكة باستضافة الأولمبياد، مشيدًا بجهود الجهات المنظمة في إنجاح هذا الحدث الدولي، مؤكدًا أن المنافسات تسهم في ترسيخ ثقافة العلوم، وإعداد جيل من المتخصصين القادرين على توظيف التقنيات النووية في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والموارد المائية، وحماية البيئة، والطاقة النظيفة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.