ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي، يستعرض «الخليج 365» جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة، والتي سيكون أبرزها لقاء ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ويحل فيه ضيفًا على كريستال بالاس.

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

يدخل ليفربول اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي تحسبا لسقوط أرسنال المتصدر أمام أستون فيلا في المواجهة التي ستجمعهما اليوم أيضا لحساب منافسات الجولة ذاتها.

وحقق ليفربول فوزين متتاليين على فولهام في مباراة مثيرة 4/3، قبل أن يتغلب على شيفيلد يونايتد بثنائية دون مقابل مساء الأربعاء الماضي.

وحول مصير ماتيب الذي أصيب موخرا بقطع في الرباط الصليبي قبل نحو 7 أشهر من نهاية عقده، أجاب: "أود تجديد عقد ماتيب مع الفريق واستمراره، لكنه قرار الإدارة، وأنا متأكد بإن إدارة ليفربول ستتعامل مع اللاعب بشكل رائع وهناك قرار يجب إتخاذه حول عقده بعد تجاوزه الإصابة التي لحقت به".

وتابع: "تتحدثون عن التعاقدات وكأنها أسهل شيء بكرة القدم، هذا يُكلّف أموال، إذا أردنا ضم لاعب يجبب أن يناسب طريقة لعبنا، لكننا لا يزال لدينا 4 مدافعين على مستوى عالٍ". وواصل: "أخبرني عن نادٍ يمكن أن يوافق على بيع قلب دفاع جيد جدا يمكن أن نتعاقد معه".

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول وكريستال بالاس عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وعن مستوى فان دايك في الفترة الأخيرة، أجاب: "فان دايك هو أفضل مدافع في العالم، أخبرني لم يمر فترات تراجع، لا يوجد لاعب مثالي، وفان دايك يمثل أهمية كبيرة لنا".

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس في الساعة 2,30 من ظهر اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

وتنقل قناة بي إن سبورت 1 مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

كريستال بالاس - ليفربول (2:30 عصرًا)

مانشستر يونايتد - بورنموث (5:00 مساءً)

شيفيلد يونايتد - برينتفورد (5:00 مساءً)

وولفرهامبتون - نوتنجهام فورست (5:00 مساءً)

برايتون - بيرنلي (5:00 مساءً)

أستون فيلا - أرسنال (7:30 مساء)