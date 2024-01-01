أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024,. موعد أولى مواجهات مصر بالبطولة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها ، بملاقاة نظيره موزمبيق في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري لحساب مرحلة دور المجموعات.





وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من فبراير المقبل.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وتأتي مجموعات البطولة الأفريقية على النحو التالي :

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الافتتاحية من منافسات بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ، أمام نظيره غينيا بيساو، يوم 13 يناير.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني النهائية للبطولة على النحو التالي :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا