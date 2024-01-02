موعد مران المنتخب الأول في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يخوض المنتخب المصري، مرانه الأول اليوم الثلاثاء في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستبدأ من يوم 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير في دولة كوت ديفوار.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء 2 يناير، مع وصول بعض اللاعبين الدوليين غدا وبعد غدا على رأسهم النجم محمد صلاح.

ويخوض منتخب مصر مواجهة ودية، مع نظيره تنزانيا يوم الأحد المقبلة 7 يناير، على استاد القاهرة الدولي استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية الكبرى.