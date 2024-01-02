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الامارات | حساب النصر يثير غضب الهلال بكلمات ساخرة.. والرد قوي! (صور)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يناير 2024

أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي غضباً عارماً بين جماهير غريمه الهلال بعد الفوز على الأخير 112-83، الإثنين، في الجولة 11 من الدوري السعودي لكرة السلة.

وكتب نادي النصر عبر منصة "إكس": "صافرة النهاية! سلة الذهب النصراوية تسحق الهلال، بفارق 29 نقطة وبنتيجة 112 نقطة مقابل 83 للهلال!"، وأضاف: "تنويه: هذه نتيجة مباراة رسمية وليست تمريناً".

وكانت ردود الفعل الهلالية غاضبة إلى أبعد حدود، ومنها المشجع "نواف" الذي كتب على حسابه: "صادق يا ادمن ذي مباراة رسمية مب تمرين.. التمرين كان هنا"، وأرفق تغريدته بصورة للاعب النصر يبدو فيها غاضباً للخسارة 0-3 في مباراة كرة القدم بين الفريقين!.

أما المشجع "طروقي" فقال: "مسوّي خطير بالسلة، وبكرة القدم حتى اسم الفريق اللي فاز عليك ما تكتبه"، في إشارة للنتيجة القاسية التي فاز فيها الهلال على النصر 5-1 في عام 2017، وعندما نشر حساب النصر وقتها الخبر لم يكتب اسم الفريق الذي هزم "العالمي" وهو الهلال!.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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