الامارات | حساب النصر يثير غضب الهلال بكلمات ساخرة.. والرد قوي! (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يناير 2024

أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي غضباً عارماً بين جماهير غريمه الهلال بعد الفوز على الأخير 112-83، الإثنين، في الجولة 11 من الدوري السعودي لكرة السلة.

وكتب نادي النصر عبر منصة "إكس": "صافرة النهاية! سلة الذهب النصراوية تسحق الهلال، بفارق 29 نقطة وبنتيجة 112 نقطة مقابل 83 للهلال!"، وأضاف: "تنويه: هذه نتيجة مباراة رسمية وليست تمريناً".

وكانت ردود الفعل الهلالية غاضبة إلى أبعد حدود، ومنها المشجع "نواف" الذي كتب على حسابه: "صادق يا ادمن ذي مباراة رسمية مب تمرين.. التمرين كان هنا"، وأرفق تغريدته بصورة للاعب النصر كريستيانو رونالدو يبدو فيها غاضباً للخسارة 0-3 في مباراة كرة القدم بين الفريقين!.

أما المشجع "طروقي" فقال: "مسوّي خطير بالسلة، وبكرة القدم حتى اسم الفريق اللي فاز عليك ما تكتبه"، في إشارة للنتيجة القاسية التي فاز فيها الهلال على النصر 5-1 في عام 2017، وعندما نشر حساب النصر وقتها الخبر لم يكتب اسم الفريق الذي هزم "العالمي" وهو الهلال!.