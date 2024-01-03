لاعب مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى بوروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

وصلت صفقة انتقال الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد إلى بوروسيا دورتموند لمراحلها النهائية، حيث يريد الجناح الانضمام للنادي الألماني. وفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"

ومن جانب مانشستر يونايتد، أبدى المسؤولون الموافقة على إعارة اللاعب، ولكن سيتعين عليهم دفع جزء من راتب سانشو، وسيتعين على بوروسيا دورتموند دفع رسوم الإعارة.

وانضم سانشو إلى اليونايتد في موسم 2021/22 قادما من نادي بوروسيا، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

ومنذ انضمامه للدوري الإنجليزي شارك جادون في 82 مباراة وبواقع "4.990" دقيقة، ساهم خلالهم ب18 هدفا (12 هدفا، 6 تمريرات حاسمة).

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