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لاعب مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى بوروسيا دورتموند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

وصلت صفقة انتقال الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد إلى بوروسيا دورتموند لمراحلها النهائية، حيث يريد الجناح الانضمام للنادي الألماني. وفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"

ومن جانب مانشستر يونايتد، أبدى المسؤولون الموافقة على إعارة اللاعب، ولكن سيتعين عليهم دفع جزء من راتب سانشو، وسيتعين على بوروسيا دورتموند دفع رسوم الإعارة.

وانضم سانشو إلى اليونايتد في موسم 2021/22 قادما من نادي بوروسيا، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

ومنذ انضمامه للدوري الإنجليزي شارك جادون في 82 مباراة وبواقع "4.990" دقيقة، ساهم خلالهم ب18 هدفا (12 هدفا، 6 تمريرات حاسمة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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