من قلب البرتغال وعنصرية ضد اللاعبين.. حكاية أول نسخة من بطولة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ولدت فكرة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية من قلب البرتغال، بالتحديد العاصمة لشبونة عام 1956، عندما اجتمع عدد من المسؤولين الأفارقة لتدشين اتحاد إفريقي "كاف"، وحضر المؤتمر المصريون عبد العزيز سالم ومحمد لطيف ويوسف محمد، والسودانيين عبد الرحيم شداد، بدوي محمد، عبد الحليم محمد، والجنوب أفريقي ويليام فيل.

وافق حينها الاتحاد الدولي لكرة القدم على تأسيس اتحاد أفريقي لكرة القدم، برئاسة المصري عبد العزيز سالم، ومن هنا اجتمع الذين حضروا الاجتماع على تأسيس البطولة، وتم اختيار السودان لاستضافة أول نسخة على ملعب أمدرمان في الخرطوم، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وكان من المقرر مشاركة 4 منتخبات في النسخة الأولى من كأس الأمم الإفريقية وهما، مصر، السودان، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، إلا أن الوضع السياسي في الأخير حال دون مشاركتهم، بسبب إصرار السلطة في جنوب أفريقيا على مشاركة اللاعبين أصحاب البشرة البيضاء فقط.

وتأهلت إثيوبيا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، فيما خاض منتخب مصر مباراة ضد السودان في نصف النهائي، وانتهت لصالح الأول بنتيجة 1-0، ليقام النهائي بين مصر وإثيوبيا وانتهى بحصد منتخب الفراعنة أول ألقابه من البطولة الأعرق في القارة.

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