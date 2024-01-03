باريس سان جيرمان يتوج بلقب السوبر الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه على حساب تولوز

نجح فريق باريس سان جيرمان في التتويج بـ كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد الفوز على نظيرة فريق تولوز.

يخوض باريس سان جيرمان مباراة كأس الأبطال الفرنسي كونه حامل لقب الدوري الموسم الماصي، بينما يشارك تولوز بعد تتويج بـ كأس كأس فرنسا، للمرة الثانية فى تاريخه، على حساب فريق نانت.

نجح باريس سان جيرمان في الفوز على تولوز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “حديقة الأمراء”.

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أفتتح الكوري الجنوبي لي كانج التسجيل بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة، بعد متابعته لعرضية عثمان ديمبيلي.

واضاف كيليان مبابي الهدف الثاني للفريق العاصمي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وبهدف مبابي اليوم يصل إلى 11 هدف مع باريس سان جيرمان على ملعب حدبقة الأمراء ليتخطي الرقم التاريخي لـ كافاني.

وشهدت المباراة مشاركه المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو للمرة الأولى بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي ضد تولوز.