الرئيس السيسي يزور معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الإفريقية 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم في العاصمة الإدارية، ضمن التحضيرات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

والتقى السيسي رفقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب في المعسكر ، وقام بتفقد استاد العاصمة الإدارية.

ويقيم منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، المدير الفني معسكرا فنيا في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2023.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار ضمن المجموعة الثانية التي تضم، منتخب غانا، منتخب كاب فيردي، منتخب موزمبيق.

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