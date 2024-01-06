تشابي ألونسو مطلوب في بايرن ميونخ الألماني.. هل ينجح في كتابة تاريخًا جديدًا مع البافاري

ياسر رشاد - القاهرة - ترغب ادارة التعاقدات بنادي بايرن ميونخ الألماني في ابرام التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن خلال الفترة القادمة.

وأكدت بعض الأنباء التى أبرزتها الصحف الألمانية عن وجود مفاوضات كثيفة من البافاري للحصول على توقيع ألونسو بعد تقديمه مستويات مميزة مع ليفركوزن منذ انطلاق البوندسليجا بالموسم الحالي 2023 ـ 2024، حيث يعتلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ وصيف الترتيب.

وأستطاع لاعبو بايرن ليفركوزن تحت القيادة الفنية للإسباني تحقيق العلامة الكاملة بمنافسات بطولة الدوري الأوروبي، ليحجز مقعدا فى الدور ثمن النهائي بعد تحقيقه رصيد 18 نقطة جمعها من خوض 6 مباريات بالبطولة.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقريرٍ لها أن "إدارة بايرن ميونخ تسعى للتعاقد مع تشابي ألونسو ليتولى تدريب الفريق مطلع الموسم المُقبل".

ويتطلع بايرن ميونخ للتعاقد مع مدرب شاب لتحقيق مشروع النادي خلال السنوات المقبلة فيما يأمل سرعة الوصول الى الاتفاق مع ألونسو بشكل عاجل قبل الدخول فى مزايدات مع أندية أخرى.

وبحسب ما أكدته شبكة “ريليفو” الإسبانية في تقريرٍ لها أن إدارة بايرن ميونخ تسعى للتعاقد مع تشابي ألونسو ليتولى تدريب الفريق مطلع الموسم المقبل.

ويبقى السؤال الذى يشغل بال عشاق الفريق الألماني إذا تمت عملية التعاقد بين بايرن ميونخ وتشابي ألونسو هل ينجح الإسباني في كتابة تاريخًا جديدًا مع البافاري؟