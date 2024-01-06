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شرط مانشستر يونايتد يُعطل انتقال سانشو إلى بوروسيا دورتموند

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جادون سانشو - مانشستر يونايتد

جادون سانشو - مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند لم يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل استعادة لاعبه السابق جادون سانشو حتى الآن.

ودخل دورتموند واليونايتد في محادثات مكثفة طوال الأسبوع الماضي، أملا في نقل سانشو إلى بوروسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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من جانبه، كشف الصحفي فابريزيو رومانو، عن عدم رغبة مسئولي المان يونايتد في تضمن عقد الإعارة بند خيار الشراء.

وأشار إلى عزم إدارة مانشستر يونايتد على حسم مصير الدولي الإنجليزي صاحب الـ23 عاما بشكل نهائي في يونيو المقبل.

وأضاف: “المان يونايتد لا يريد الاستغناء عن سانشو بمقابل مالي زهيد عبر خيار الشراء، نظرا لانخفاض قيمة اللاعب السوقية في الوقت الراهن”.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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