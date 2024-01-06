شرط مانشستر يونايتد يُعطل انتقال سانشو إلى بوروسيا دورتموند

أفادت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند لم يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل استعادة لاعبه السابق جادون سانشو حتى الآن.

ودخل دورتموند واليونايتد في محادثات مكثفة طوال الأسبوع الماضي، أملا في نقل سانشو إلى بوروسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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من جانبه، كشف الصحفي فابريزيو رومانو، عن عدم رغبة مسئولي المان يونايتد في تضمن عقد الإعارة بند خيار الشراء.

وأشار إلى عزم إدارة مانشستر يونايتد على حسم مصير الدولي الإنجليزي صاحب الـ23 عاما بشكل نهائي في يونيو المقبل.

وأضاف: “المان يونايتد لا يريد الاستغناء عن سانشو بمقابل مالي زهيد عبر خيار الشراء، نظرا لانخفاض قيمة اللاعب السوقية في الوقت الراهن”.