رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة اقتراب الزمالك من ضم بوبكر تراوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أمير الحيزم رئيس الاتحاد المنستيري، حقيقة ما تردد في الأونة الأخيرة عن دخول الزمالك في مفاوضات لضم المهاجم المالي بوبكر تراوري خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد المنستيري خلال تصريحات تليفزيونية " الزمالك لم يتفاوض معنا لضم بوبكر تراوري والعروض المقدمة ليست من أندية مصرية.

ورفض أمير الحيزم تحديد القيمة المالية التي يريدها الاتحاد المنستيري للاستغناء عن خدمات بوبكر تراوري.

وعن حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الظهير الأيسر هشام بكار، اكد ان الفريق الاحمر لم يفاوضه مشيرا ان الاولوية هي احتراف اللاعب في أوروبا.