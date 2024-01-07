تمزق عضلي يمنع نادال من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : أعلن المخضرم الإسباني رافايل نادال الأحد عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، جراء تعرضه لتمزق عضلي بعد أسبوع من عودته إلى الملاعب اثر غيابه لمدة عام بسبب الإصابة ايضا.

وكتب نادال (37 عاما) المتوج بـ 22 لقبا كبيرا عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) بعد يومين من خسارته في ربع نهائي دورة بريزبين الاسترالية "في الوقت الحالي لست مستعدا للمنافسة على أعلى مستوى في مباريات من خمس مجموعات. سأعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي والحصول على بعض العلاج والراحة".

واستهل نادال عودته بالمشاركة في بريزبين، إحدى دورات 250 نقطة للمحترفين، لكن مغامرته انتهت في ربع النهائي أمام الأسترالي جوردان تومسون 7 5 و6 7 (8/6) و3 6 الجمعة.

وتابع "خلال مباراتي الأخيرة في بريزبين، تعرضت لمشكلة صغيرة في العضلة، مما جعلني أشعر بالقلق كما تعلمون".

واضاف "بمجرد وصولي إلى ملبورن، أتيحت لي الفرصة لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي وكان لديّ تمزق صغير في العضلات، وليس في نفس الجزء الذي تعرضت فيه للإصابة (السابقة) وهذا خبر جيد".

وابتعد نادال المصنّف أوّل عالميًا سابقًا عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 كانون الثاني/يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والتقهقر للمركز 672 عالمياً، علما انه شارك في بريزبين ببطاقة دعوة.

واضطر الماتادور الإسباني للذهاب إلى غرفة تبديل الملابس للخضوع للعلاج، بعدما شعر بألم في الجزء العلوي من فخذه الأيسر. وبعدما خاض أوّل مباراتين من دون أوجاع، عانى نادال في مباراته أمام صاحب الأرض.

ووقع نادال في فخ الاصابات المتكررة حيث باتت جزءا من مسيرته الطويلة المثقلة بالألقاب والانجازات، وتعرض لاصابات في ركبته ومعصمه وقدمه، ما جعل منافسه الأبدي الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتقدم عليه في عدد الالقاب في بطولات غراند سلام (24).

وقال "لقد بذلت قصارى جهدي خلال العام من أجل هذه العودة، وكما ذكرت دائما فإن هدفي هو أن أكون في أفضل مستوى لي خلال ثلاثة أشهر" و"من الأخبار الحزينة بالنسبة لي عدم تمكني من اللعب أمام جماهير ملبورن المذهلة، هذه ليست أخبار سيئة للغاية ونحن سنحافظ على الايجابية مع تقدم الموسم".

وأكد نادال انه أراد اللعب في أستراليا و"قد أتيحت لي الفرصة للعب بعض المباريات مما جعلني سعيدا وإيجابيا للغاية. شكرا لكم جميعا على الدعم وأراكم قريبا".

وهيمن نادال على بطولة فرنسا المفتوحة باحرازه اللقب 14 مرة، علما انه استهل باكورة ألقابه بعد أيام قليلة من بلوغه سن الـ 19 عاما في العام 2005، وآخرها في 2022، ما جعله اللاعب الاكبر سنا يحرز اللقب في رولان غاروس.