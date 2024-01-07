صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل.. منتخب مصر يتقدم على تنزانيا في الشوط الأول وديًا

قاد محمد صلاح نجم منتخب مصر للتقدم على نظيره تنزانيا في الشوط الأول من المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وصنع محمد صلاح هدف منتخب مصر في شباك تنزانيا، فيما سجله محمود تريزيجيه في الشباك.

وأحرز تريزيجيه هدف منتخب مصر في الدقيقة 32، من تمريرة من لمسة واحدة من محمد صلاح، لينفرد تريزيجيه ويسددها في الشباك.

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ويستضيف منتخب مصر نظيره تنزانيا على استاد القاهرة الدولي، في البروفة الأخيرة قبل سفر الفراعنة إلى كوت ديفوار لخوض أمم أفريقيا 2023.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: محمد النني – مروان عطية – إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن ترزيجيه – مصطفى محمد – محمد صلاح.