التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

يخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد آرسنال ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستضيف ملعب الاتحاد معقل الجانزر مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كان آرسنال الأخطر طوال الشوط الأول، آضاع لاعبو الجانزر فرصة الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من انطلاق المباراة بطريقة غريبة.

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استمرت محاولات آرسنال طوال الشوط الأول ولكن دون جدوى لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان آرسنال قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – جاكوب كيويور.

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – ريس نيلسون.

بينما بدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – كوانساه – جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – هارفي إليوت – كورتس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – كودي جاكبو.