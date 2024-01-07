فاروق جعفر: محمد هاني من أفضل لاعبي الدوري لكنه لم يحصل على حقه إعلاميا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، إن محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي ومنتخب مصر الدولي، من أفضل اللاعبين في الدوري هذا الموسم.

وأضاف "جعفر"، في لقائه عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أن هاني طور نفسه بشكل كبير من حيث الأداء والقوة البدنية لكنه لم يحصل على حقه إعلاميا.

وأوضح أن منتخب تنزانيا مستواه الفني متقارب لمستوى منتخب موزمبيق الذي يقع مع مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية المقام في كوت ديفوار 2024، مشيرًا إلى أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سوف يقابل منتخبات جديدة لا يعلم عنها شيء مثل كاب فيردي وموزمبيق.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق وكاب فيردي، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.



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