شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: عمر كمال اشتكى من تقلص عضلى أمام تنزانيا وجاهز لمباراة موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب، عبارة عن تقلص عضلي، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وقال أبو العلا، إن عمر كمال سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، وسيكون جاهزا لمباراة موزمبيق.

وفاز منتخب مصر على نظيره التنزانى بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية باستاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

سجل هدفى منتخب مصر فى تنزانيا الثنائى محمود تريزيجيه ومحمد صلاح فى الدقيقتين 32 و73 من عمر المباراة.

بتوقيع صلاح على الهدفين مرة بالصناعة ومرة بالتسجيل