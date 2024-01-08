الزمالك يناور بورقة السيسي لحسم صفقة محمود صابر

ياسر رشاد - القاهرة - كثف نادي الزمالك مفاوضاته من أجل التعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى نادي زد، خلال يناير الجاري.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يرى أن المطالب المادية المطلوبة لرحيل صابر ضخمة على خزينة النادي، خاصةً أنه بيراميدز يرغب في تحمل النادي الشرط الجزائي الخاص بقطع إعارته في الوقت الحالي".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك يسعى لعرض عمرو السيسي لاعب وسط الفريق، على نادي زد مقابل السماح بقطع إعارة محمود صابر وإتمام انتقاله للفريق هذا الموسم

وأكمل أن نادي الزمالك لم يتواصل مع نادي إنبي، للحصول على خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، خلال يناير الجاري.

وأتم: "الزمالك لم يدخل في أي تفاوض رسمي مع اللاعب أو ناديه، كما يتردد بشأن توقيعه وانتظار إنبي القسط الأول من الصفقة".