أن بي ايه: إنديانا بايسرز يسقط بوسطن سلتيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : تخطى إنديانا بايسرز إصابة قوية لنجمه تايريز هاليبرتون، قبل الفوز على ضيفه بوسطن سلتيكس متصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) 133 131 الإثنين.

وحمل زملاء هاليبرتون الموزّع الصاعد بقوّة في سماء الدوري، بعد سقوطه بشكل غريب أواخر الربع الثاني على ملعب غاينبريدج فيلدهاوس أرينا أمام 16 ألف متفرّج.

وبدا ابن الثالثة والعشرين متألماً جراء انفساخ قدميه عن غير قصد، عندما كان يحاول تغيير اتجاهه اثناء توجهه نحو السلة.

وقال بايسرز لاحقاً ان هاليبرتون الذي لم يعد إلى المباراة، تعرّض لتمزق في العضلة الخلفية لفخذه.

وفي غياب هاليبرتون، تألق البديل الكندي بنيديكت ماثورين مسجلاً 26 نقطة، ليعوّض تأخر بايسرز 59 68 في الشوط الأول.

وجاءت اللحظات الأخيرة مثيرة مع خطأ ضد نجم بوسطن جايلن براون (40 نقطة) عندما كانت النتيجة 131 131، علماً ان الضيوف غاب عنهم النجم الآخر جايسون تايتوم بسبب الاصابة.

لكن إنديانا تحدى قرار الحكم الذي عاد عنه، ليحصل على فرصة لحسم المباراة.

ارتكب بعدها اللاتفي كريستابس بورزينغيس خطأ على ماثورين قبل ثانية من نهاية الوقت، فسجل الأخير رميتين حرتين ضامناً الفوز لسادس المنطقة الشرقية.

قال ماثورين بعد إلحاق الخسارة الثامنة ببوسطن هذا الموسم مقابل 28 فوزاً "خسرنا أفضل لاعب في الفريق، لذا كان دوري الحلول بديلاً ومساعدة فريقي على الفوز".

أضاف الجناح البالغ 21 عاماً "خسرنا تاي، لكن الفريق بدا مدركاً للمهمة. تعيّن على الجميع التفوق على نفسه".

وسجّل بدلاء بايسرز 75 نقطة مقابل 58 للاعبيه الأساسيين، في ظل غياب تايريز المبكر.