ماجد سامي يكشف تفاصيل حل أزمة وادي دجلة مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة تفاصيل حل أزمة مستحقات المتأخرة لدى نادي الزمالك في صفقة إبراهيما نداي، لاعب الأبيض.

وقال ماجد سامي في تصريحات تليفزيونية "نادي الزمالك قام بإرسال قيمة حق رعاية إبراهيما نداي".

وأضاف ماجد سامي تصريحاته قائلًا: "الزمالك أرسل مستحقات حق رعاية إبراهيما نداي خلال الأيام الماضية، وتم حل الأزمة".

وكان أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، نفذت وعدها في حل أزمة القيد.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشكر عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على المجهود الذي يقوم به في الفترة الحالية لحل أزمات نادي الزمالك المالية".

وأضاف: "علمنا من الأندية التي لها مديونيات لنادي الزمالك أنه تمت تسوية المستحقات المتأخرة لهم.. كل التحية لمجلس إدارة الزمالك على حل أزمة القيد، وهذا كان وعدهم.. هذا أمر مهم لهذا المجلس، الذي حصل على مصداقية كبيرة مع الجماهير".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أكدت لكم منذ فترة أن نادي الزمالك سيفك القيد، لا يصح أن قيد الزمالك يتم منعه، وأن تكون عليه أزمات في الفيفا".