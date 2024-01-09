مدة غياب صادمة لـ أرنولد مع ليفربول بعد إصابته

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن غياب نجم فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة فولهام، ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو”.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه فولهام، في ذهاب منافسات الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” على ملعب “أنفيلد” الأربعاء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز” الإنجليزية فإن ليفربول سيفقد خدمات ترينت ألكساندر أرنولد لمدة 3 أسابيع، وقد يلحق بمواجهة تشيلسي بنهاية الشهر الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي.

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وشددت الصحيفة أن لاعب ليفربول قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة آرسنال الماضية، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المؤكد غياب أرنولد عن لقاءات ليفربول القادمة، حيث تعد بمثابة ضربة قوية ليورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الذي يعاني بالفعل من العديد من الغيابات، أبرزها محمد صلاح نظرًا لتواجده مع منتخب مصر.