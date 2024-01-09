تشكيل تشيلسي أمام ميدلزبره في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره ميدلزبره في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحل فريق تشيلسي ضيفًا على حساب نظيره ميدلزبره، اليوم الثلاثاء، على ملعب ريفرسايد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية “الكاراباو”.

وستنطلق أحداث مباراة تشيلسي أمام ميدلزبره، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل تشيلسي أمام ميدلزبره في كأس الرابطة الإنجليزية.

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: جوستو – تياجو سيلفا – ديساسي – كولويل.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – كايسيدو – جالاجير.

الهجوم: مادويكي – بالمر – رحيم ستيرلينج.

والجدير بالذكر أن تشيلسي تأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.