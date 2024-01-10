الامارات | 10 لاعبات من بين الـ 20 الأعلى تصنيفاً يشاركن في «مبادلة» للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس عن قائمة النجمات المشاركات لهذا العام، التي تضم 10 من أفضل 20 لاعبة في رابطة محترفات التنس، بمن فيهن إيلينا ريباكينا من كازاخستان، وماريا ساكاري من اليونان، ويلينا أوستابينكو من لاتفيا، وباربورا كريتشيكوفا من التشيك، اللاتي يجتمعن للمنافسة في النسخة الثانية من البطولة، والتي تُقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير المقبل.

وتضمنت القائمة باقة من ألمع اللاعبات إلى جانب النجمة البريطانية إيما رادوكانو، والتونسية المصنفة السادسة عالمياً أنس جابر، والبرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 11 عالمياً، وقد سبق أن أكدن مشاركتهن بالفعل.

كما تضمنت القائمة كلاً من اللاعبات، يلينا أوستابينكو، ليودميلا سامسونوفا، داريا كاساتكينا، فيرونيكا كودرميتوفا، كارولين جارسيا، المصنفات ضمن أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، ما يبشّر بموسم ساخن ومنافسات قوية تشهدها النسخة الثانية من مبادلة أبوظبي المفتوحة، حيث تتطلع المشاركات جميعهن إلى الفوز بلقب البطولة ورفع الكأس في أبوظبي، على خطى السويسرية بليندا بنيسك، صاحبة اللقب العام الماضي.