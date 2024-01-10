شيكابالا يقود هجوم الزمالك فى لقاء عثماثون الودي

ياسر رشاد - القاهرة - مباراة تجريبية استعدادا للسفر إلى الإمارات

الأربعاء 10/يناير/2024 - 01:46 م 1/10/2024 1:46:07 PM

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة عثماثون طنطا الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : معاذ علاء .

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي " الونش" - مصطفى الزناري - عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي.

وعلى صعيد متصل، غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.