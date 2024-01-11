حمزة المثلوثي: تعذبت في بداية مشواري مع الزمالك ولم أفهم قرار أمير مرتضى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن تعرض لصعوبات عديدة في بداية مشواره مع الأبيض، مُشيرًا إلى أن أمير مرتضى، مدير الكرة السابق نصحه بالتدرب منفردًا.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تدربت في البداية بمفردي مع نادي الزمالك.. هذه الفترة كان بها فيروس كورونا، والتحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي".

وأضاف: "أمير مرتضى نصحني بالتدرب بمفردي خلال هذه الفترة.. أعتقد أنه خاف على نفسية اللاعبين في مركزي، مثل أحمد عيد، ولم أفهم لماذا حدث معي ذلك".

وتابع: "أتيت للزمالك في ظروف صعبة، ظللت 9 أشهر بدون لعب كرة قدم، وتدربت 3 أسابيع فقط، ولم أكن جاهزًا من الناحية النفسية أو البدنية أو الفنية".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "أول مبارياتي مع الزمالك كانت تحت قيادة جايمي باتشيكو، وتعذبت في البداية، ولم أدخل بسهولة في مجموعة اللاعبين، وكنت أفتقد حساسية المباريات".