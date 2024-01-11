رسميًا.. دوريفال جونيور مدربًا للمنتخب البرازيلي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده بشكل رسمي مع دوريفال جونيور، ليتولى تدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وكشف الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي له اليوم الخميس: “دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم”.

وأكد بيان الاتحاد البرازيلي، أن جونيور سيتم تقديمه بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي، بعد أن رحل فرناندو دينيز، بسبب سوء النتائج.

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وكان جونيور قد أعلن رحيله رسميًا عن تدريب فريق ساو باولو يوم الأحد الماضي، حيث قال: “حلم شخصي أصبح حقيقة”.

ويتواجد منتخب البرازيل، المتوج بلقب كأس العالم خمس مرات، في المركز السادس في مجموعة تصفيات المونديال 2026، التي تضم عشر منتخبات.

جدير بالذكر أن جونيور حقق بطولة كوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل مع فلامينجو في عام 2022، كما استطاع أن يقود ساو باولو للتتويج بلقبه الأول في بطولة كأس البرازيل العام الماضي.