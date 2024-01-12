مدحت عبد الهادي: لا بديل لـ زيزو في الزمالك.. وأرفض رحيل فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مدحت عبدالهادي نجم الزمالك السابق، موقفه من مصير ثنائي القلعة البيضاء، أحمد زيزو وأحمد فتوح في الفترة المقبلة.

وقال مدحت عبد الهادي تصريحات تليفزيونية "أحمد سيد زيزو لاعب قوي جدًا، يوجد نجوم محترفة في فريق الزمالك بدون ذكر أسمائهم من ضمنهم زيزو، في الملعب لديه حلول كثيرة جدًا ويطور من نفسه بشكل جيد جدًا، لذلك يحالفه التوفيق".

وأضاف: "زيزو آخر عمود في المجموعة المتواجدة في فريق الزمالك لا تفريط فيه حتى لو بمقابل مادي كبير، رغم أن بيعه بمقابل مادي كبير يحل كل المشاكل المتواجدة، ولكن حاليًا لا يوجد بديل له".

وواصل تصريحاته "أحب أحمد فتوح جدًا، بالنسبة لي أرحب بأي عقوبة ضده ما عدا عقوبة رحيله عن النادي".

وأتم : "أثناء تواجدي في الزمالك خلال 8 أشهر لم يحدث معي إلا واقعة أحمد فتوح فقط".