يوفنتوس يتخطى فروسينوني برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

حقق نادي يوفنتوس فوزًا قويًا ومستحقًا على نظيره فروسينوني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في كأس إيطاليا.

وسجل ميليك هاتريك قاد به فريقه يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، ومواجهة لاتسيو في المربع الذهبي من البطولة في نسختها الجارية.

وأنهى نادي يوفنتوس الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، سجلها أركاديوش ميليك فى الدقيقتين 11 و38 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميليك الهدف الثالث “هاتريك”، فى الدقيقة 48، واختتم اللاعب التركي الشاب كينان يلدز، رباعية اليوفي، فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

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ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس في مباراته المقبلة في كأس إيطاليا ضد لاتسيو، الذي حقق المفاجأة عقب الإطاحة بنادي روما من البطولة.

وخاض يوفنتوس المباراة بتشكيل ضم كل من..

حراسة المرمي: بيرين.

الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو.

الوسط: وياه، ماكيني، لوكاتيلي وميريتي.

الهجوم: كوستيتش، يلدز وميليك.