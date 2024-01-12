بسبب فلسطين.. منتخب جنوب أفريقيا يخوض كأس الأمم 2023 بدعم الجماهير العربية

أعلنت الجماهير العربية والأفريقية، دعمها لـ منتخب جنوب أفريقيا، قبل أيام من انطلاق كأس الأمم في نسختها المقبلة 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء ذلك بعد دعم جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية في الساعات الأخيرة، والتي تصدرت محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلى مستوى مصر، أعلنت جماهير النادي الاهلي دعمها لـ منتخب جنوب أفريقيا بشكل خاص، عن طريق بيرسي تاو لاعب الفريق، وبيتسو موسيماني مدرب المارد الأحمر السابق.

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ودشنت جماهير الكرة الأفريقية، هاشتاج “شجع منتخب جنوب أفريقيا”، وكتب أحد المشجعين:” كل الدعم و التشجيع لمنتخبنا الجنوب افريقي، العريق و ابن خالتي بيرسي تاو في بطولة افريقيا “.

وأضاف آخر:” أنا مسامح بيتسو موسيماني رغم اللي عمله ومسامح بيرسي تاو حتي لو ضيع بطولات الموسم الجاي كلها بسبب اللي عملته بلاد العظيم نيسلون مانديلا في القضية الفلسطينية عاشت “جنوب افريقيا” احرار العالم”.