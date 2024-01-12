كيف علق جمهور الأهلي على صفقة عمر كمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت جماهير النادى الأهلى باللاعب عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن فريق كرة القدم الجديد، بعد توقيع عقد انضمامه للقلعة الحمراء لمدة 3 سنوات ونصف.

أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، التعاقد مع الظهير الأيمن لمودرن فيوتشر، عمر كمال عبد الواحد، لمدة 3 سنوات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وتصدر اسم عمر كمال ترندات مواقع التواصل الاجتماعي وكان في قائمة الأكثر تداولا على موقع "X" الأيام الماضية، حيث غرد المستخدمون مرحبين بانضمامه إلى صفوف الأهلي.

وغرد أحد المتابعين قائلا: "بالتوفيق ان شاء الله عمر كمال لاعب ممتاز.. مبروك عليه انضمامه لنادي القرن".

وأضاف آخر: أهلا بك في أعظم نادي في الكون".

وعقب مشجع أخر: "أهلا بيك يا عمر في قلعة البطولات لك منا كل الدعم".

وقال أخر: "أهلا بيك في النادي الأعظم هنا بدايتك الحقيقية انسى اللى فات و سطر اسمك بحروف من دهب جوا جدران النادي الوحيد اللى هيسمحلك إنك تحصد كل أنواع البطولات".

وأضاف أخر: "جوكر الأهلي الجديد أهلا بيك في نادي القرن".

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