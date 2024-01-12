الامارات | كأس آسيا.. منتخب قطر يفوز على نظيره اللبناني في المباراة الافتتاحية

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شكرا لقرائتكم خبر عن كأس آسيا.. منتخب قطر يفوز على نظيره اللبناني في المباراة الافتتاحية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب قطر على نظيره اللبناني 3-0، في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم، والتي أقيمت اليوم على استاد لوسيل بالدوحة، لحساب المجموعة الأولى.
سجل أهداف المنتخب القطري كل من، أكرم عفيف " هدفين " بالدقيقتين 45، و90+6، والمعز علي في الدقيقة 56.
وبهذا الفوز رفع منتخب قطر رصيده إلى 3 نقاط، متصدرا المجموعة، فيما بقي منتخب لبنان بدون رصيد من النقاط.
وبالمجموعة ذاتها يلتقي منتخبا الصين وطاجيكستان غدا السبت.
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