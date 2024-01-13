كولر يرفض طلب صفقة الاهلي الشتوية الجديدة

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي طلب أحد صفقات المارد الأحمر الجديدة التي إبرامها المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد النادي الاهلي مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد والفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويدي في الميركاتو الشتوي الحالي.

ورفض كولر بصورة قاطعة طلب وسام أبو علي بالسفر ى الدنمارك لمدة 72 ساعة من أجل إنهاء بعض الأمور الشخصية،حيث طالبه بضرورة التواجد في الوقت الراهن مع الفريق الأحمر للانسجام مع باقي اللاعبين.

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وأخطر كولر وسام أبو علي، خلال جلسة جمعت الثنائي، بأنه سيوافق على سفره في أقرب وقت يحصل الفريق فيه على راحة سلبية في الفترة القادمة.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.